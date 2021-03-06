Цітаішвілі отримав серйозну травму і пропустить два місяці: відео

6 березня 2021 , 19:22
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Джерело:

ФК Ворскла

Орендований у Динамо півзахисник Ворскли Георгій Цітаішвілі отримав травму в матчі 17-го туру УПЛ з Маріуполем (1:0).

20-річний українець вийшов на заміну на 67-й хвилині, а на 84-й замість нього вийшов Бредлі де Ноєр. Медичний штаб полтавчан провів обстеження пошкодження і повідомив, що в вінгера діагностували перелом п'ятої плеснової кістки лівої ноги. Гіо пропустить близько двох місяців.

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Причиною цьому послужив жорсткий підкат В'ячеслава Танковського проти Цітаішвілі, за який гравець Маріуполя отримав другу жовту картку і залишив азовський клуб удев'ятьох.

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  • У поточному сезоні у футболці Ворскли 20-річний Цітаішвілі відіграв 4 матчі і забив 1 гол.
  • За полтавську команду Георгій виступає на правах оренди, а права на футболіста належать київському Динамо.