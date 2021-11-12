Цирк триває: Чорноморець прийме Динамо у Києві замість Одеси

Одеський Чорноморець другий поспіль домашній поєдинок у Прем'єр-лізі України фактично проведе на виїзді. Матч Чорноморець – Динамо у рамках 15-го туру УПЛ перенесли у Київ.

Чорноморець знову не зіграє в Одесі

Поєдинок Чорноморець – Динамо перенесли з Одеси у Київ за згодою обох клубів. Команди зустрінуться 19-го листопада на стадіоні "Динамо". Початок поєдинку о 19:30.

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Для Чорноморця це друга поспіль домашня гра, яка фактично відбудеться на виїзді. У попередньому турі "моряки" мали прийняти в Одесі львівський Рух.

Однак гра відбулася на полі Руху у Львові (4:3). Матч перенесли у Львів через те, що поле стадіону "Чорноморець" в Одесі готувати до поєдинку збірної України з Болгарією.

Ймовірно, зустріч Чорноморець – Динамо перенесли у Київ через те, що 23-го листопада Динамо прийме у Лізі чемпіонів мюнхенську Баварію.

Як в УПЛ переносять матчі

На початку сезону-2021/2022 було перенесено матч Колос – Минай у рамках 3-го туру УПЛ. Дату поєдинку змінили на 24 листопада через те, що Колос грав у кваліфікації Ліги конференцій.

У жовтні дирекція УПЛ перенесла гру 11-го туру Інгулець – Рух через те, що у львівському клубі стався спалах коронавірусу.

Цікаво, що Шахтар з 2019 року жодного разу не грав у Маріуполі. Два поспіль домашні матчі "азовців" проти "гірників" переносили в інші міста.

У цьому сезоні Маріуполь буцімто не зміг прийняти Шахтар через те, що на стадіоні команди мали провести аварійні роботи.

Однак у день гри, за інформацією ЗМІ, ніяких робіт на стадіоні імені Бойка у Маріуполі не відбувалося.

. Чорноморець не публічно називаються фарм-клубом Динамо. Причина в тому, що у складі одеситів виступають 16 орендованих футболістів Динамо. Очолює Чорноморець колишній тренер молодіжних команд Динамо Юрій Мороз.