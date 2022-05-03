Цирк продовжується: у Росії перервали трансляцію матчу Бундесліги через підтримку України

Росіяни продовжують дотримуватись дивної позиції "спорт поза політикою". Російський телеканал вже вчетверте достроково закінчив трансляцію матчу німецької Бундесліги.

Футбольна трансляція тривалістю у дві хвилини

Німецька футбольна ліга активно висловлює підтримку Україні, яка мужньо воює проти Росії. Російські глядачі, які вирішили переглянути трансляцію матчу між Боруссією Менхенгладбах та РБ Лейпциг, побачили один із найкоротших поєдинків у своєму житті, пише 24 канал.

Дивіться також Посилав серця окупантам: зрадник Тимощук бурхливо відсвяткував чемпіонство Зеніта

На початку гри цікавим повідомленням сповістили глядачів, що на стадіоні "можуть бути використані згадки організацій, діяльність яких заборонена на території Росії". Що і сталось.

Вже на другій хвилині матчу трансляцію було перервано. Коментатор країни-окупанта у вже традиційному стилі знайшов виправдання зупинці трансляції. За його словами, німецька сторона продовжує вважати, що спорт та політика не можуть існувати по різних сторонах.

На жаль, наші німецькі колеги вважають, що фраза "спорт поза політикою" більше не працює і для них це важливіше. Тому наша трансляція на сьогодні завершується,

– сказав російський коментатор матчу Бундесліги.

Цирк поїхав, а клоуни залишились

Такий курйозний епізод трапляється за "порєбріком" вже вчетверте. Це вже другий раз "жертвою" божевільних рішень російського ТВ стає Лейпциг та Боруссія Менхенгладбах.

До цього російський "Матч ТВ" тричі переривав трансляцію Бундесліги. Спершу це було у матчі між дортмундською Боруссією та Лейпцигом. Все через банер на підтримку України.

Вдруге подібний вчинок росіян був під час перегляду поєдинку Армінія – Баварія. Причиною зупинки стали антивоєнні банери з написом "Stop war, putin", які з'являлися на електронній панелі, що світиться вздовж поля.

Втретє даний інцидент був зафіксований у грі все тієї ж Боруссії Менхенгладбах, але вже проти Майнца. У трансляцію поєдинку потрапили українські прапори, які прикрасили рекламні банери на місцевому стадіоні.

Після поразки Лейпциг продовжує зберігати п'яту позицію, маючи у своєму активі 54 очки.

Боруссія, але не з Дортмунда, йде з 41 пунктом десятою.

Поєдинок закінчився впевненою перемогою Боруссії Менхенгладбах на домашньому полі – 3:1.