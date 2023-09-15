Оновлені ціни на гравців УПЛ: топ-10 найдорожчих футболістів і місце чемпіонату України в Європі

Лише троє гравців нашого чемпіонату оцінені у більш ніж 10 мільйонів євро. Загалом в середині УПЛ спостерігається тотальна перевага Шахтаря у ціні.

Цього літа багато гравців залишили УПЛ, переїхавши в Європу. Найбільш цінними втратами чемпіонату України можна назвати Артема Довбика, Анатолія Трубіна та Сергія Сидорчука.

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Хто коштує найбільше в УПЛ

Тим часом, популярний ресурс Transfermarkt оновив ціни на футболістів з УПЛ. Левова частка гравців з топ-10 належить донецькому Шахтарю (6). Ще троє представляють Динамо і один – Дніпро-1.

Топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату України:

Микола Матвієнко (Шахтар) – 20 мільйонів євро Георгій Судаков (Шахтар) – 15 мільйонів євро Артем Бондаренко (Шахтар) – 10 мільйонів євро Лассіна Траоре (Шахтар) – 7 мільйонів євро Георгій Бущан (Динамо) – 7 мільйонів євро Микола Шапаренко (Динамо) – 7 мільйонів євро Віталій Буяльський (Динамо) – 6 мільйонів євро Олександр Зубков (Шахтар) – 5 мільйонів євро Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 5 мільйонів євро Валерій Бондар (Шахтар) – 5 мільйонів євро

Позначку у 10 мільйонів євро перетнули лише троє – Микола Матвієнко, Георгій Судаков та Артем Бондаренко. А ось найдорожчим гравцем не з цієї трійки клубів є Арсеній Батагов (2 мільйона євро). Захисник Зорі іде аж 27-им у рейтингу.

Підсумок по УПЛ

Недивно, що найдорожчим клубом УПЛ з великим відривом є Шахтар. Склад донеччан оцінюється у 106,6 мільйона євро, що є більш ніж третиною від складу всієї ліги (299,6 мільйона).

Рейтинг клубів УПЛ за вартістю складу:

Шахтар – 106,6 мільйона євро Динамо – 56,3 мільйона євро Дніпро-1 – 21,9 мільйона євро Зоря – 15,2 мільйона євро Ворскла – 10,6 мільйона євро Рух – 10,6 мільйона євро Колос – 10,1 мільйона євро Полісся – 9,7 мільйона євро Кривбас – 9,6 мільйона євро Олександрія – 8,5 мільйона євро Металіст 1925 – 7,9 мільйона євро Чорноморець – 7,6 мільйона євро Верес – 6,8 мільйона євро ЛНЗ – 6,8 мільйона євро Минай – 6,7 мільйона євро Оболонь – 5,3 мільйона євро

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До слова, серед усіх ліг Європи за вартістю гравців Українська Прем'єр-ліга йде на 13 місці. Лідирує ж із величезним відривом чемпіонат Англії, футболісти якого оцінюються у більш ніж 10 мільярдів євро!

Рейтинг топ-15 найдорожчих чемпіонатів Європи: