Ціль – перемогти Усика нокаутом, – Джошуа сподівається на дострокову перемогу

Британський боксер Ентоні Джошуа поділився очікуваннями щодо майбутнього поєдинку проти Олександра Усика. Він сподівається здобути дострокову перемогу у реванші проти українця.

Джошуа планує кардинально змінити тактику

У першому протистоянні проти українця Джошуа зазнав прикрої поразки. Олександр впевнено переміг Ентоні та відібрав у нього чемпіонські титули.

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У реванші британець сподівається відігратися. Він планує перемогти Усика нокаутом.

Бій з Усиком тривав 12 раундів. Це був мій план на гру, бо я думав, що можу конкурувати з ним як боксер. І я думаю, що він виграв на два раунди більше, ніж я. Отак він і став чемпіоном. Тому ціль зараз – повернутися до витоків та перемогти нокаутом,

– заявив Джошуа.

"Коли я боксую, то завжди відчуваю, як дух суперників згасає. Чесно кажучи, коли дивишся людині прямо в очі і спостерігаєш за її тілом, то можеш читати її і завдавати удару за ударом. Тоді ця людина повільно згасає", – додав британський боксер.

Усик – Джошуа: майбутній бій-реванш