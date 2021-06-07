Із Зінченком, але знову без Циганкова: заявка збірної України на матч проти Кіпру

7 червня 2021 , 09:06
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Джерело:

УАФ

Збірна України 7 червня зіграє останній спаринг під час підготовки до Євро-2020. У список на гру проти Кіпру не потрапили два футболісти Динамо та гравець бельгійського Гента.

Генеральна репетиція перед Євро-2020

Головний наставник української збірної Андрій Шевченко визначився із списком гравців, які зможуть зіграти в останньому контрольному спарингу напередодні Євро-2020. У заявку потрапили 23 футболісти.

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Заявка збірної України

  • Воротарі: Бущан, Трубін, Пятов
  • Захисники: Соболь, Кривцов, Попов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко
  • Півзахисники: Степаненко, Маліновський, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Зубков, Судаков, Макаренко, Лєднєв, Безус, Зінченко
  • Нападники: Яремчук, Бєсєдін, Довбик

У заявку не потрапили два динамівці – Сергій Сидорчук та Олександр Тимчик. Натомість вперше за українську збірну у підготовці на Євро-2020 може зіграти гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Лівий захисник "містян" пізніше прилетів у збірну після прикрої поразки у фіналі Ліги чемпіонів від Чесіл (0:1). Також свій шанс вийти у футболці "синьо-жовтих" може оборонець бельгійського Брюгге Едуард Соболь. 

Раніше у заявку України був включений Віктор Циганков. Але лідер Динамо напередодні матчу у Харкові отримав травму листкового м'яза. Його у списку замінив Роман Безус, який виступає за бельгійський Гент. 

Автор: Софія Кулай