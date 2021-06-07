Генеральна репетиція перед Євро-2020

Головний наставник української збірної Андрій Шевченко визначився із списком гравців, які зможуть зіграти в останньому контрольному спарингу напередодні Євро-2020. У заявку потрапили 23 футболісти.

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Заявка збірної України

Воротарі: Бущан, Трубін, Пятов

Бущан, Трубін, Пятов Захисники: Соболь, Кривцов, Попов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко

Соболь, Кривцов, Попов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко Півзахисники: Степаненко, Маліновський, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Зубков, Судаков, Макаренко, Лєднєв, Безус, Зінченко

Нападники: Яремчук, Бєсєдін, Довбик

У заявку не потрапили два динамівці – Сергій Сидорчук та Олександр Тимчик. Натомість вперше за українську збірну у підготовці на Євро-2020 може зіграти гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Лівий захисник "містян" пізніше прилетів у збірну після прикрої поразки у фіналі Ліги чемпіонів від Чесіл (0:1). Також свій шанс вийти у футболці "синьо-жовтих" може оборонець бельгійського Брюгге Едуард Соболь.

Раніше у заявку України був включений Віктор Циганков. Але лідер Динамо напередодні матчу у Харкові отримав травму листкового м'яза. Його у списку замінив Роман Безус, який виступає за бельгійський Гент.