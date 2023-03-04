Хетафе – Жирона 3:2

Голи: Унал, 2, 14 (пен), Майорал, 43 – Кастельянос, 54, Гутьєррес, 80.

В іспанській Ла Лізі продовжується 24 тур чемпіонату. У першій грі суботи зустрічались Хетафе та Жирона, пише 24 канал.

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Вже втретє поспіль зі старту вийшов українець Віктор Циганков. Вихованець Динамо у минулих двох іграх оформив гол та два асисти. Не залишив українець поле без результативної дії і цього разу.

На початку другого тайму Жирона вибігла у контратаку. Циганков прорвався по флангу та зміг прострілити на вільного набігаючого Кастельяноса. Аргентинець розстрілював кіпера Хетафе майже впритул.

Втім цей гол стався вже за рахунку 0:3. Ще до перерви господарі по суті зробили гру завдяки дублю Унала та точному удару Майорала. Гол після асисту Циганкова дав каталонцям надію, адже він скоротив відстань, а на 80 хвилині Гутьєррес впритул наблизив Жирону до камбека.

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Втім забити третій гості не змогли, хоча Віктор і провів на полі весь матч. Таким чином підопічні Мічела не скористались можливістю наблизитись до єврокубкової зони. Жирона йде 11-ою, відстаючи від сьомої команди (пропуск в Лігу конференцій) на чотири бали.

Відеоогляд матчу Хетафе – Жирона: