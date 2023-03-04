Манчестер Сіті – Ньюкасл 2:0

Голи: Фоден, 15, Сілва, 67.

Команди з верхньої частини турнірної таблиці, а саме 2-а та 5-а сходинки, зійшлись у 26-му турі в рамках Англійської-Прем'єр ліги. "Містяни" знову наблизились до лідера АПЛ, а Ньюкасл навпаки віддаляться від зони Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

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Впевнено здобута перемога

Підопічні Хосепа Гвардіоли продемонстрували буденний для них домінантний та атакувальний стиль гри. У матчі з Ньюкаслом "блакитним" вдалось виконати план на гру, не дати супернику шансу в атаці та впевнено зробити комфортну для них різницю.

Уже на старті поєдинку "містянам" вдалось продемонструвати Ньюкаслу, хто сьогодні буде диригентом зустрічі. На 16-ій хвилині зустрічі Манчестер Сіті виважено розпочав атаку, яку прекрасним сольним проходом заверший Філ Фоден. Англієць впевнено увірвався у карний майданчик суперника та спокійно реалізував індивідуально створений момент, 1:0.

Ньюкасл намагався створити свій головий момент. Проте усі намагання гравців "сорок" прошити голкіпера Манчестер Сіті нівельовували захисники "містян", які героїчно та вчасно блокували удари суперника.

Свій другий гол "блакитні" забили уже в другому таймі. Відзначитись у ворота Ньюкасла вдалось тільки-но вийшовшому на заміну Бернардо Сілві. Португальський атакувальний півзахисник отримав передачу у штрафному майданчику "сорок" та у падінні відправив "шкіряного" у сітку воріт суперника, 2:0 на табло і на цьому крапка.

Отож, Манчестер Сіті вдалось наблизитись до лідера АПЛ Арсенала та продовжити боротьбу за чемпіонство Англії. Ньюкасл ж у свою чергу займає п'яту позицію в чемпіонаті. "Сороки" залишаються в зоні єврокубків, проте віддаляються від шансу спробувати свої сили у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Огляд матчу Манчестер Сіті – Ньюкасл: