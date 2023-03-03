Реал Мадрид – Барселона 0:1

Голи: Мілітао (аг), 26.

Барселона змогла мінімально здолати свого принципового суперника Реал Мадрид у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії з рахунком 1:0. Іспанські гранди продемонстрували агресивний, проте невидовищний футбол, пише 24 канал.

Дисциплінована перемога каталонців

Реал з перших хвилин взяв ініціативу у свої руки, нав’язуючи опоненту атакувальний стиль гри. Уже на 11-ій хвилині зустрічі "вершкові" вирішили продемонструвати, який у них настрій на поєдинок. Карім Бензема замкнув передачу Вінісіуса Джуніора, проте француз відзначився з офсайду. Барселона змогла видихнути з полегшенням.

Каталонський колектив ж вирішив грати на контратаках, що і вилилось у результат. На 26-ій хвилині зустрічі Франк Кессьє вийшов віч-на-віч з голкіпером Реала. Воротар "вершкових" зумів врятувати свою команду від пропущеного м’яча, проте "круглий" зрикошетив від Міліато у сітку власних воріт, 1:0 на табло.

Команди проповідували агресивний та провокативний стиль футболу, проте потішити вболівальників великою кількістю небезпечних моментів колективам не вдалось. Єдиною втіхою для фанів стала нахабна поведінка Вінісіуса Джуніора та Гаві, які заслужено отримали по жовтій картці за свої витівки.

На 72-ій хвилині у Барселони виник цікавий момент. Франк Кессьє наносив удар по воротах Реала, м’яч уже задавалося залітав у ворота столичного колектива, проте на заваді став гравець каталонського клуба Ансу Фаті, який ненароком відбив "сферу" від ворожих воріт.

Поєдинок так і завершився з рахунком 1:0 на користь "блаугранас". Команди вирішили притримати усі голи на матч-відповідь, який відбудеться 5-го квітня. Також на іспанські гранди чекає Ель Класіко у рамках 26-го туру Ла Ліги, яке заплановане на 19-е березня.

Відеоогляд матчу Реал Мадрид – Барселона