Циганков різко прокоментував свій "перехід" в іспанський Атлетіко

24-річний вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков прокоментував інформацію про свій можливий перехід до мадридського Атлетіко. Раніше про це розповів ексголовний тренер київського клубу Олександр Хацкевич.

Гравець збірної України заявив, що на даний момент він у столиці і зосереджений на Динамо.

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"Інформація про мій можливий перехід до Атлетіко? Я на сьогоднішній день тут, зосереджений на грі за Динамо. А те, що пишуть, мені яка різниця... На сьогоднішній день я – гравець Динамо, і я цим дуже задоволений", – сказав Циганков.

Сам Хацкевич можливий перехід Циганкова прокоментував так:

"Знаю, що зараз був у нього варіант із Атлетіко Мадрид. Я це чув, як і ви. Але знаю точно, що міг піти. Чому не склалося, невідомо", – сказав Хацкевич.

Що відомо про Циганкова