Циганков – у рейтингу найдорожчих футболістів, які не грають у топ-5 ліг Європи
Правий вінгер київського "Динамо" Віктор Циганков потрапив у топ-30 найдорожчих футболістів, які грають за межами п'ятірки топових ліг Європи. Гравець розташувався на 28 місці.
Впевнена гра у збірній України та на клубному рівні дозволила лідеру киян Віктору Циганкову значно зрости у ціні в останні роки. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив гравця у 19 мільйонів євро.
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У топ-30 найдорожчих футболістів
Динамівець розташувався на 28-й сходинці рейтингу найдорожчих гравців, які не грають у топ-5 ліг Європи.
Перше місце у цьому списку посідає форвард нідерландського "Аякса" Давид Нерес, його цінник складає 36 мільйонів євро. За "його спиною" розташувався партнер по команді Онана – теж 36 мільйонів євро.
Трійку найбільш дорогих футболістів замкнув бразильський нападник "Зеніта" Малком – 30 мільйонів євро.
- Віктор Циганков вперше вийшов у футболці киян в УПЛ у 2016 році. Наступного року став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик.
- За підсумками сезону-2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку у гонці бомбардирів та у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона.
- Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України. Нещодавно забив переможний гол у матчі Ліги націй проти Іспанії.
- Дещо пізніше Віктор вже відзначився у воротах "Барселони" у Лізі чемпіонів.
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