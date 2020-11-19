Правий вінгер київського "Динамо" Віктор Циганков потрапив у топ-30 найдорожчих футболістів, які грають за межами п'ятірки топових ліг Європи. Гравець розташувався на 28 місці.

Впевнена гра у збірній України та на клубному рівні дозволила лідеру киян Віктору Циганкову значно зрости у ціні в останні роки. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив гравця у 19 мільйонів євро.

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У топ-30 найдорожчих футболістів

Динамівець розташувався на 28-й сходинці рейтингу найдорожчих гравців, які не грають у топ-5 ліг Європи.

Перше місце у цьому списку посідає форвард нідерландського "Аякса" Давид Нерес, його цінник складає 36 мільйонів євро. За "його спиною" розташувався партнер по команді Онана – теж 36 мільйонів євро.

Трійку найбільш дорогих футболістів замкнув бразильський нападник "Зеніта" Малком – 30 мільйонів євро.