Циганков проголосував за себе в опитуванні про найкращого гравця УПЛ, він такий не один

Видання команда опублікувала результати голосування за найкращого гравця УПЛ за 2021 рік. Деякі футболісти голосували за себе.

Динамо голосувало за себе

Участь в голосуванні брали по 15 футболістів та головний тренер від кожної команди УПЛ. Пропонувати вони могли будь-якого футболіста УПЛ. Вони обирали трійку найкращих гравців. За третє місце кандидату нараховувався один бал, за друге місце – два бали, а за перше місце – три бали. Згодом усі бали сумувалися, і так визначався переможець.

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Усі представники київського Динамо віддали голоси за гравців своєї команди – Циганкова, Буяльського та Шапаренка (в різній послідовності). При цьому за себе проголосували як Буяльський (поставив себе на друге місце), так і Циганков (поставив себе на третє місце). Лише Шапаренко не голосував за себе, віддавши голоси за Циганкова, Буяльського та Сидорчука.

Але такі випадки голосування за себе – непоодинокі. Так зробив і півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик, який поставив себе на третє місце. Єгор Назарина з Зорі теж поставив себе на третє місце. А Кирило Петров з Колоса себе оцінив другим місцем.

За себе проголосували й два гравці Львова. Та якщо Ернест поставив себе на друге місце, то Шина переконаний, що саме він найкращий гравець УПЛ у 2021 році.