За наших воїнів, – Циганков зворушливо присвятив свій переможний гол Україні

Київське Динамо за сумою двох матчів змогло стати ще на крок ближчим до групового раунду Ліги чемпіонів. "Біло-сині" у третьому колі кваліфікації обіграли австрійський Штурм.

Циганков: За Україну та наш народ

У першому матчі Динамо у польському Лодзі мінімально обіграв Штурм 1:0. Тому австрійському клубу потрібно було бодай з рахунком 1:0 закінчити поєдинок, щоб перевести його у додаткові 15-хвилинні тайми. З чим австрійці успішно впорались.

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Однак навіть це не дозволило Штурму вийти у наступний раунд. Гол Костянтина Вівчаренка вивів Динамо уперед, а м'яч Віктора Циганкова "поховав" надії суперника на прохід далі. У підсумку – 1:3, перемога киян. А за підсумками двох матчів 1:4 на користь київського клубу.

Під час святкування Віктор підбіг до фанатської трибуни, яку заповнили українські уболівальники, та вказав на синьо-жовтий прапор та лого клубу, які прикрашають форму Динамо.

Після переможного поєдинку Циганков виклав декілька світлин на своїй сторінці в інстаграмі. Футболіст присвятив цей гол та перемогу Україні.

За Україну та наш народ. За наших воїнів, завдяки яким ми вільні,

– написав динамівець.

Нагадаємо, що Циганков став найкращим гравцем матчу за версією SofaScore.

У наступному раунді Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти португальської Бенфіки. Перша зустріч між клубами відбудеться 17 серпня у Лодзі та буде мати статус "домашнього" для киян.