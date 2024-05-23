Є декілька претендентів: гравець збірної України може продовжити кар'єру в АПЛ

Каталонська Жирона в сезоні-2023/2024 стала головною сенсацією в іспанському футболі. Підопічні Мічела вперше в історії посіли третє місце у Ла Лізі.

Це дозволило команді кваліфікуватися у Лігу чемпіонів на наступну кампанію. Звісно ж, такі виступи привернули увагу багатьох клубів до гравців "біло-червоних".

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В АПЛ може з'явитися ще один українець

Винятком не став і український вінгер Віктор Циганков, який має декілька варіантів продовження кар'єри. Йому приписували інтерес з боку мюнхенської Баварії, тепер же з'явилася інформація, що гравця хочуть бачити у своєму складі три представники АПЛ.

Повідомляється, що 26-річний футболіст Жирони може залишити каталонський клуб у літнє трансферне вікно. Циганкова спробують підписати Астон Вілла, яка під керівництвом Унаї Емері гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні, а також Вест Гем і Вулвергемптон.

Зазначається, що футболіст спокійно вивчає всі варіанти продовження кар'єри та прийматиме рішення щодо майбутнього вже після Євро-2024. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 28 мільйонів євро.

. Віктор Циганков у сезоні-2023/2024 провів за Жирону 33 матчі в усіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав стільки ж асистів. Його чинна угода з клубом закінчується 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, що наразі в Англійській Прем'єр-лізі грає 5 українських футболістів – Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон), Єгор Ярмолюк (Брентфорд) та Ілля Забарний (Борнмут).

Останній матч у нинішній кампанії на клубному рівні Віктор Циганков проведе 24 травня. О 22:00 Жирона зіграє проти Гранади.