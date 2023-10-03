Непереконливі 5 мільйонів від італійців: чому Динамо не відпустило Бражка у Європу

Володимир Бражко з кожним матчем закріплює за собою місце у центрі поля Динамо. Схоже, що кияни знайшли заміну багаторічному капітану команди Сергію Сидорчуку, яка була під носом у столичному клубі.

Київське Динамо перехитрило усіх, коли залишили Володимира Бражка у своєму розташуванні. Нагадаємо, що у минулому сезоні-2022/2023 півзахисник виступав в оренді у луганській Зорі. Тепер Володимир завойовує місце у старті киян.

До теми Динамо підписало контракт із півфіналістом Євро, який перетворюється у лідера киян

Хочуть солідно заробити на талановитому півзахиснику

Наприклад, у минулому турі Бражко став найкращим футболістом у матчі Динамо – Олександрія, у якому "біло-сині" здобули перемогу 4:2. А могло цього всього не бути, якби кияни погодились на пропозицію від італійського Торіно.

Журналіст та відомий коментатор Ігор Циганик розповів про розмову з президентом Динамо Ігоря Суркіса, який підтвердив інтерес до Бражка з-за кордону. Тоді Торіно пропонував за півзахисника 5 мільйонів євро, згодом ще й збільшив пропозицію. Але навіть це не переконало керівництво київського клубу продати свого вихованця.

За слова Циганика, власник Динамо вірить у те, що у майбутньому на трансфері Бражка можна буде заробити значно більше, аніж 5 мільйонів євро. Суркіс вичікує цього моменту.

Відзначимо, що 2 жовтня столичний клуб оголосив про підписання нового контракту із 21-річним опорником. Нова угода розрахована до кінця червня 2028 року.

До слова, Динамо за 6 матчів набрали 15 балів та замикають топ-5 турнірної таблиці УПЛ.

Якщо повернутись до Бражка, то Володимир вже встиг провести у цьому сезоні-2023/2024 вже 10 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.