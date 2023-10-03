Киевское Динамо перехитрило всех, когда оставили Владимира Бражко в своем расположении. Напомним, что в прошлом сезоне-2022/2023 полузащитник выступал в аренде в Луганской Заре. Теперь Владимир завоевывает место в старте киевлян.

К теме Динамо подписало контракт с полуфиналистом Евро, который превращается в лидера киевлян

Хотят солидно заработать на талантливом полузащитнике

К примеру, в прошлом туре Бражко стал лучшим футболистом в матче Динамо – Александрия, в котором "бело-синие" одержали победу 4:2. А могло этого всего не быть, если бы киевляне согласились на предложение итальянского Торино.

Журналист и известный комментатор Игорь Цыганик рассказал о разговоре с президентом Динамо Игорем Суркисом, который подтвердил интерес к Бражку из-за границы. Тогда Торино предлагал за полузащитника 5 миллионов евро, потом еще и увеличил предложение. Но даже это не убедило руководство киевского клуба продать своего питомца.

По словам Цыганика, владелец Динамо верит в то, что в будущем на трансфере Бражка можно будет заработать гораздо больше 5 миллионов евро. Суркис выжидает этого момента.

Отметим, что 2 октября столичный клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним опорником. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

К слову, Динамо за 6 матчей набрали 15 баллов и замыкают топ-5 турнирной таблицы УПЛ.

Если вернуться в Бражко, Владимир уже успел провести в этом сезоне-2023/2024 уже 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.