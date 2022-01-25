"Охорона не врятує тобі життя": фанати Фіорентини погрожують Влаховичу через зміну клубу
Джерело:Goal.com
Прощання Душана Влаховича з Фіорентиною буде не надто приємним. Фанати розкритикували його рішення перейти в Ювентус.
Лють фанатів "фіалок"
Влахович може стати гравцем Ювентуса вже найближчим часом. Ця звістка неабияк розлютила фанатів "фіалок".
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Зазначається, що у послугах Душана Влаховича були зацікавлені Арсенал і Мілан, але нападник обрав туринський клуб.
Поблизу стадіону Артеміо Франкі з'явилися образливі банери на адресу лідера Фіорентини.
Вболівальники "фіалок" лютують через те, що Ювентус є головним ворогом їхньої команди.
"Твоя охорона не врятує тобі життя. Циган, для тебе все скінчено!", "Повага не завойовується голами", "Незабаром побачимося, небезпечний хлопець", "Влахович — лайно", "Влахович — лайновий циган", — написано на банерах.
Фанати Фіорентини погрожують футболістові / Фото з фейсбуку Fuori dal Coro