Ярость фанатов "фиалок"

Влахович может стать игроком Ювентуса уже в ближайшее время. Это известие очень разозлило фанатов "фиалок".

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Отмечается, что в услугах Душана Влаховича были заинтересованы Арсенал и Милан, но нападающий выбрал туринский клуб.

Вблизи стадиона Артемио Франки появились оскорбительные баннеры в адрес лидера Фиорентины.

Болельщики "фиалок" в ярости из-за того, что Ювентус является главным врагом их команды.

"Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, для тебя все кончено!", "Уважение не завоевывается голами", "Скоро увидимся, опасный парень", "Влахович — дерьмо", "Влахович — дерьмовый цыган", — написано на баннерах.

Фанаты Фиорентины угрожают футболисту / Фото из фейсбука Fuori dal Coro

К слову. В нынешнем сезоне Влахович забил 18 голов и сделал три результативные передачи в 22 матчах в составе "фиалок".