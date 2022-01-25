Ярость фанатов "фиалок"
Влахович может стать игроком Ювентуса уже в ближайшее время. Это известие очень разозлило фанатов "фиалок".
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Отмечается, что в услугах Душана Влаховича были заинтересованы Арсенал и Милан, но нападающий выбрал туринский клуб.
Вблизи стадиона Артемио Франки появились оскорбительные баннеры в адрес лидера Фиорентины.
Болельщики "фиалок" в ярости из-за того, что Ювентус является главным врагом их команды.
"Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, для тебя все кончено!", "Уважение не завоевывается голами", "Скоро увидимся, опасный парень", "Влахович — дерьмо", "Влахович — дерьмовый цыган", — написано на баннерах.
Фанаты Фиорентины угрожают футболисту / Фото из фейсбука Fuori dal Coro