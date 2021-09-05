Церемонія закриття Паралімпіади-2020: яскраві фото та відео

У неділю, 5 вересня – останній день Паралімпіади-2020. Після того, як були розіграні останні комплекти нагород, в Токіо відбулася урочиста церемонія закриття.

Загалом у Токіо було розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.

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Розпочалося все з величного феєрверка над стадіоном та вечірнім Токіо.



Церемонія закриття Паралімпіади-2020 / Фото Getty Images



Салют над стадіоном під час церемонії закриття / Фото AP

Після цього церемонія продовжилася музичним та театралізованим шоу "Двері у надію" та "Гармонія какофонії".



Одне з театралізованих дійств під час церемонії закриття / Фото Getty Images

Після цього на стадіон винесли прапори країн-учасниць. Українським прапороносцем став Василь Ковальчук. На змаганнях він виграв дві нагороди – срібло у змішаних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів та бронзу у змішаних змаганнях зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів у класі SH2.

Кожен зі спортсменів, який виходив на стадіон з прапором, отримував магніт, який прикріплював до копії однієї з найвищих будівель Токіо – телевізійної вежі Tokyo Skytree. Після закінчення параду спортсменів, учасники церемонії підняли її.

Традиційним для закриття Паралімпіади стало передання прапора турніру наступному місту, який прийматиме Ігри. У 2024 році це буде Париж. Прапор Паралімпіади отримала мер Парижа.

Під час урочистої церемонії гімн Франції виконали мовою жестів.

Далі були урочисті виступи президента Токіо, а також представників Міжнародного паралімпійського комітету.

Закінчилося все виконанням пісні What a wonderful world, після чого олімпійський вогонь загасили.

Паралімпійські ігри 2020 офіційно закриті.