Загалом у Токіо було розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.

До теми Україна здобула 98 медалей на Паралімпіаді-2020: усі українські призери

Розпочалося все з музичних та театралізованих шоу "Двері у надію" та "Гармонія какофонії".



Церемонія закриття Паралімпіади-2020 / Фото Getty Images



Одне з театралізованих дійств під час церемонії закриття / Фото Getty Images

Після цього на стадіон винесли прапори країн-учасниць. Українським прапороносцем став Василь Ковальчук. На змаганнях він виграв дві нагороди – срібло у змішаних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів та бронзу у змішаних змаганнях зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів у класі SH2.