В целом в Токио было разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.

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Началось все с музыкальных и театрализованных шоу "Дверь в надежду" и "Гармония какофонии".



Церемония закрытия Паралимпиады-2020 / Фото Getty Images

После этого на стадион вынесли флаги стран-участниц. Украинским знаменосцем стал Василий Ковальчук. На соревнованиях он выиграл две награды – серебро в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и бронзу в смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров в классе SH2.