Це і є те ноу-хау, – біатлоніст Цимбал оцінив їдальню на Олімпійських іграх у Пекіні

Українські біатлоністи оселилися в Олімпійському селищі 27 січня. За цей час спортсмени вже встигли оцінити помешканні, у якому проживають.

Цимбал: Не вистачає звичайної, нашої їжі

Український біатлоніст Богдан Цимбал в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу розповів, що найбільше його здивувала в олімпійському селищі.

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Під час Олімпійських ігор у Пекіні діють суворі карантинні обмеження. Навіть у їдальні спортсмени сидять окремо. Спортсменів один від одного розділяє скляна кабінка.

В їдальні ми харчуємося у невеличких індивідуальних кабінках. Але це прикольно, ось це і є те ноу-хау (сміється). Я такого ще не бачив,

– сказав Цимбал.

"Це взагалі не пригнічує. З самого початку, як ми приїхали, то скло у цих кабінках було непрозоре, трохи затемнене, ти не бачив нікого за ним. Але зараз вони все переробили, ця кабінка є прозорою. Ти можеш сісти з колегою один напроти одного та без проблем спілкуватися. Єдиний мінус, що чути не дуже. Загалом, це не є проблемою. Мені здається, навіть краще, що так зробили. Через коронавірус діють жорсткі обмеження. Тому ми розуміємо, як зараз це необхідно", – наголосив біатлоніст.

Спортсмен також розповів про харчування на Олімпіаді-2022. За його словами, він вже скучив за українськими стравами.

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Щодо харчування, цілком непогано, їжі вистачає, всього багато. В основному це азійська кухня, багато національних страв Китаю. Але я хотів би звичайної, нашої їжі. Наприклад, картоплі з котлетою,

– додав Богдан.



Їдальня в Олімпійському селищі / Фото з інстаграму Дмитра Підручного

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