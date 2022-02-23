Це важливіше за гру Ліги чемпіонів, – тренер МЮ про війну в Україні

Ральф Рангнік відповів на запитання журналістів про можливе перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Росії. Тренер Манчестер Юнайтед заявив, що матч, це не найважливіше, що може бути у такій ситуації.

Рангнік: Ніхто не може бути зацікавлений у війні

63-річний наставник Манчестер Юнайтед на передматчевій пресконференції зазначив, що про фінал поки що думати не може. Доля жеребу звела "червоних дияволів" із непростим суперником – мадридським Атлетіко.

До речі МЮ відмовився летіти російською авіалінією на матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко

Відповів тренер на запитання журналіста про перенесення фіналу Ліги чемпіонів, який повинен відбутись у російському Санкт-Петербургу, але на тлі військової агресії Росія щодо України може втратити престижну гру.

Фінал Ліги чемпіонів запланований на 28 травня 2022 року. Лондонське "Уемблі" є запасним варіантом проведення фіналу, якщо Росія втратить вирішальний матч.

На думку Ральфа Рангніка, вирішенням цього питання має займатись УЄФА або політики.

Ми всі сподіваємося, не лише у Великій Британії, а й у всій Європі, і навіть у всьому світі, що ситуація нормалізується. Ніхто не може бути зацікавлений у війні у Європі. Це важливіше за гру Ліги чемпіонів,

– заявив наставник МЮ.

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко та МЮ відбудеться у Мадриді (23 лютого о 22:00).

"Червоні дияволи" дістались столиці Іспанії чартером британської авіакомпанії, відмовившись від російської, яка є їх офіційним спонсором.

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