Це точно найскладніший сезон в житті, – Рижикова про виступи під час війни

Українська атлетка Анна Рижикова вже повернулася в Україну після нелегкого сезону. Вона розповіла, яким для неї були виступи у період війни.

Рижикова: Необхідно через спорт показувати, хто такі українці

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Анна Рижикова розповіла про сезон, що минув. За її словами, старти у нинішньому році виявилися найскладнішими з усіх.

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"Я дуже рада, що він нарешті закінчився, бо це точно найскладніший сезон в житті. Дуже важко він дався мені, як психологічно, так і фізично. Щаслива, що він закінчився, але як би складно не було, є відчуття, що я зробила щось хороше. Коли виїжджали на тренування за кордон в перші місяці війни, було таке відчуття: нащо ми це робимо, потрібно повертатися, вдома будемо кориснішими.

Оглядаючись на весь сезон, мені дуже приємно, що ми змогли принести користь. Я зрозуміла, що це необхідно через спорт показувати, хто такі українці. Ми не викликаємо жалість, це про повагу. Ми використовуємо всі шанси та своєю працею здобуваємо перемоги. Ніщо нам не дається просто так і всі бачать, що ми працюємо", – розповіла Рижикова.

Що відомо про спортсменку

Анна Рижикова – українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 400 метрів з бар'єрами та в естафеті 4х400 метрів.

Бронзова призерка Олімпійських Ігор 2012 року в естафеті 4х400 метрів, фіналістка Олімпійських Ігор 2020 з бігу на 400 метрів з бар'єрам.

Рижикова – 4-разова призерка чемпіонатів Європи: у 2012 та 2018 роках вона здобула "срібло" у 400 метрів з бар'єрами, а у 2014-му – срібну нагороду в естафеті 4х400 метрів, у 2022-му українка посіла 3-ю сходинку на дистанції 400 метрів з бар'єрами.