Рижикова: Вони не уявляють, як ми можемо знаходити сили
В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу спортсменка розповіла про підтримку України за кордоном. Вона наголосила, що це не лише на політичному рівні, свою солідарність з українським народом висловлювали і вболівальники.
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"В Італії, Англії, США, Норвегії. Це не лише на політичному рівні, а самі вболівальники просто прийшли підтримати нас. Я от снідала з командою з Норвегії, і вони в курсі, що відбувається в Україні, вони питають, чи не страшно мені їхати додому. Кажуть, що знають про війну, дивляться новини, але зрозуміти, що у сучасному світі таке може відбуватися – просто неможливо. Вони не уявляють, як ми можемо знаходити сили, тренуватися, виступати. І за це вони нас дуже поважають", – сказала Рижикова.
Також українка пригадала подіум на чемпіонаті Європи-2022.
Після того, як я здобула медаль на чемпіонаті Європи, мої суперниці підійшли до мене та сказали, що я заслуговую на це на 1000 відсотків. Хоча кожен, хто відбирається до фіналу, через щось проходив. Вони були щиро раді, що я виборола цю медаль, і що зараз вона важливіша мені, ніж їм,
– додала Анна.
Що відомо про спортсменку
Анна Рижикова – українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 400 метрів з бар'єрами та в естафеті 4х400 метрів.
Бронзова призерка Олімпійських Ігор 2012 року в естафеті 4х400 метрів, фіналістка Олімпійських Ігор 2020 з бігу на 400 метрів з бар'єрам.
Рижикова – 4-разова призерка чемпіонатів Європи: у 2012 та 2018 роках вона здобула "срібло" у 400 метрів з бар'єрами, а у 2014-му – срібну нагороду в естафеті 4х400 метрів, у 2022-му українка посіла 3-ю сходинку на дистанції 400 метрів з бар'єрами.