Рижикова: Необхідно через спорт показувати, хто такі українці

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Анна Рижикова розповіла про сезон, що минув. За її словами, старти у нинішньому році виявилися найскладнішими з усіх.

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"Я дуже рада, що він нарешті закінчився, бо це точно найскладніший сезон в житті. Дуже важко він дався мені, як психологічно, так і фізично. Щаслива, що він закінчився, але як би складно не було, є відчуття, що я зробила щось хороше. Коли виїжджали на тренування за кордон в перші місяці війни, було таке відчуття: нащо ми це робимо, потрібно повертатися, вдома будемо кориснішими.

Оглядаючись на весь сезон, мені дуже приємно, що ми змогли принести користь. Я зрозуміла, що це необхідно через спорт показувати, хто такі українці. Ми не викликаємо жалість, це про повагу. Ми використовуємо всі шанси та своєю працею здобуваємо перемоги. Ніщо нам не дається просто так і всі бачать, що ми працюємо", – розповіла Рижикова.

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