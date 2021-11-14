Це супергравець, – Ярославський під час матчу ефектно представив новачка Металіста
14 листопада 2021 , 10:39Читать новость на русском
Джерело:ФК Металіст
Президент Металіста Олександр Ярославський оголосив про підписання бразильського півзахисника Пауліньо Боя як гравеця "жовто-синіх".
Презентація нового гравця відбулася у перерві матчу 18-го туру Першої ліги Металіст – Прикарпаття на очах десятків тисяч харківських уболівальників.
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"Пауліньо – це супергравець, суперлюдина! Я сподіваюся, що він принесе Металісту та всьому Харкову багато радісних емоцій та заб'є багато голів за нашу команду, – сказав Ярославський.
Що відомо про Пауліньо Боя
- Боя переходить у Металіст з бразильського Жувентуде, де виступав на правах оренди. У складі Жувентуде Пауліньо відіграв 20 матчів у бразильській Серії А та забив 3 голи.
- Також на рахунку гравця два поєдинки за Сан-Паулу у Кубку Лібертадорес. До цього футболіст грав в оренді у португальській Портімоненсі та бразильському Сан-Бенту.
- За даними порталу Transfermarkt, контракт Боя з Сан-Паулу чинний до 31 грудня 2022 року. Портал оцінює футболіста в 1 мільйон євро.