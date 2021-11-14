Презентация нового игрока состоялась в перерыве матча 18-го тура Первой лиги Металлист – Прикарпатье на глазах десятков тысяч харьковских болельщиков.

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"Паулиньо – это суперигрок, суперчеловек! Я надеюсь, что он принесет Металлисту и всему Харькову много радостных эмоций и забьет много голов за нашу команду", – сказал Ярославский.

Что известно о Паулиньо Бойя