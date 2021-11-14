Презентация нового игрока состоялась в перерыве матча 18-го тура Первой лиги Металлист – Прикарпатье на глазах десятков тысяч харьковских болельщиков.
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"Паулиньо – это суперигрок, суперчеловек! Я надеюсь, что он принесет Металлисту и всему Харькову много радостных эмоций и забьет много голов за нашу команду", – сказал Ярославский.
Что известно о Паулиньо Бойя
- Бойя переходит в Металлист из бразильского Жувентуде, где выступал на правах аренды. В составе Жувентуде Паулиньо отыграл 20 матчей в бразильской Серии А и забил 3 гола.
- Также на счету игрока два поединка за Сан-Паулу в Кубке Либертадорес. До этого футболист играл в аренде в португальской Портимоненси и бразильском Сан-Бенту.
- По данным портала Transfermarkt, контракт Бойя с Сан-Паулу вступил в силу до 31 декабря 2022 года. Портал оценивает футболиста в 1 млн евро.