Презентація нового гравця відбулася у перерві матчу 18-го туру Першої ліги Металіст – Прикарпаття на очах десятків тисяч харківських уболівальників.

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"Пауліньо – це супергравець, суперлюдина! Я сподіваюся, що він принесе Металісту та всьому Харкову багато радісних емоцій та заб'є багато голів за нашу команду, – сказав Ярославський.

Що відомо про Пауліньо Боя