Це приголомшливо, – білоруська тенісистка про зйомки нового серіалу від Netflix
Джерело:ютуб-канал Australian Open
Білоруська тенісистка Арина Соболенко знімається у документальному серіалі від Netflix. Стрічка стосуватиметься нового сезону.
Постійна увага від Netflix
Друга ракетка світу на пресконференції після перемоги над чешкою Маркетою Вондроушовою розповіла про постійне спостереження за собою камер. Вона хоче, аби фанати побачили, що відбувається за кортом.
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Це приголомшливо. Мені подобається. Я хочу, щоб люди побачили, що відбувається поза кортом. Дізналися мене краще, зрозуміли, як це – бути тенісисткою, перебувати під тиском, які у нас психологічні проблеми. І просто побачили мене такою, якою я є,
– сказала тенісистка.
На Australian Open білоруска здобула третю вольову перемогу поспіль.
Що відомо про серіал
- 14 січня Netflix оголосив, що задля зйомок компанія об'єдналася з чотирма турнірами Grand Slam, а також організаціями чоловічого та жіночого тенісу ATP та WTA, починаючи з сезону 2022 року на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
- Зйомки серіалу плануються протягом усього сезону. Творцям нададуть доступ до роздягальні та залаштунків тенісу.
- Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що їй та чоловіку Гаелю Монфісу надійшла пропозиція про зйомки у документальному серіалі про теніс від Netflix.