Це приголомшливо, – білоруська тенісистка про зйомки нового серіалу від Netflix

Білоруська тенісистка Арина Соболенко знімається у документальному серіалі від Netflix. Стрічка стосуватиметься нового сезону.

Постійна увага від Netflix

Друга ракетка світу на пресконференції після перемоги над чешкою Маркетою Вондроушовою розповіла про постійне спостереження за собою камер. Вона хоче, аби фанати побачили, що відбувається за кортом.

Дивіться також Вболівальники освистали росіянина Медвєдєва на Australian Open: відео обурення фанів

Це приголомшливо. Мені подобається. Я хочу, щоб люди побачили, що відбувається поза кортом. Дізналися мене краще, зрозуміли, як це – бути тенісисткою, перебувати під тиском, які у нас психологічні проблеми. І просто побачили мене такою, якою я є,

– сказала тенісистка.

На Australian Open білоруска здобула третю вольову перемогу поспіль.

Що відомо про серіал