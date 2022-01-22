Постоянное внимание от Netflix

Вторая ракетка мира на пресс-конференции после победы над чешкой Маркетой Вондроушовой рассказала о постоянном наблюдении за собой камер. Она хочет, чтобы фанаты увидели, что происходит за кортом.

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Это потрясающе. Мне нравится. Я хочу, чтобы люди увидели, что происходит вне корта. Узнали меня лучше, поняли, как это – быть теннисисткой, находиться под давлением, какие у нас психологические проблемы. И просто увидели меня такой, какой я есть,

– сказала теннисистка.

На Australian Open белоруска одержала третью волевую победу подряд.

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