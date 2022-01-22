Постоянное внимание от Netflix
Вторая ракетка мира на пресс-конференции после победы над чешкой Маркетой Вондроушовой рассказала о постоянном наблюдении за собой камер. Она хочет, чтобы фанаты увидели, что происходит за кортом.
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Это потрясающе. Мне нравится. Я хочу, чтобы люди увидели, что происходит вне корта. Узнали меня лучше, поняли, как это – быть теннисисткой, находиться под давлением, какие у нас психологические проблемы. И просто увидели меня такой, какой я есть,
– сказала теннисистка.
На Australian Open белоруска одержала третью волевую победу подряд.
Что известно о сериале
- 14 января Netflix объявил, что ради съемок компания объединилась с четырьмя турнирами Grand Slam, а также организациями мужского и женского тенниса ATP и WTA, начиная с сезона 2022 года на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
- Съемки сериала планируются на протяжении всего сезона. Создателям предоставят доступ к раздевалке и закулисью тенниса.
- Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что ей и мужу Гаэлю Монфису поступило предложение о съемках в документальном сериале о теннисе от Netflix.