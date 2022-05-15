Це неповага і хамство, – віцепрезидент ФТУ заступився за Світоліну, яку образив Тарпіщев

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев образив українську тенісистку Еліну Світоліну. Він заявив, що українка – "ніхто".

Зукін: Мені дуже шкода, що такі заяви можуть звучати

Віцепрезидент Федерації тенісу України Євген Зукін прокоментував ганебне висловлювання росіянина. Він вимагає позбавити Тарпіщева членства Міжнародного олімпійського комітету.

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Це неповага і хамство, яке демонструє і найвище керівництво росії, і дипломатичне, і тепер уже спортивне. Українців, як таких, вони взагалі не поважають. Це було видно не вчора і позавчора. Усі, хто мав можливість з ними спілкуватися, попри всі запевнення у дружбі та найкращі наміри, – вже після Криму та Донбасу все розуміли,

– заявив Зукін.

Українець не розуміє, як ще після такого Тарпіщев може мати членство Міжнародного олімпійського комітету.

"Він вважає, що так можна висловлюватись. Це не перше його висловлювання щодо жінок. Мені дуже шкода, що такі заяви можуть звучати. Але ми знаємо, від кого вони лунають, весь світ має робити все можливе, щоб такі функціонери перестали перебувати на провідних ролях у спорті.

До речі, це не просто президент, це дійсний член Міжнародного олімпійського комітету. Вважаю, що це має змінюватися, всі повинні мати повагу. І це стосується не лише Еліни Світоліної. А затикати рота тим, хто має власну думку – це не позиція сильного, це позиція слабкого", – додав українець.

Тарпіщев образив Світоліну