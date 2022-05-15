Зукин: Мне очень жаль, что такие заявления могут звучать

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал позорное высказывание россиянина. Он требует лишить члена Тарпищева Международного олимпийского комитета.

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Это неуважение и хамство, демонстрирующее и высшее руководство россии, и дипломатическое, и теперь уже спортивное. Украинцев, как таковых, они вообще не уважают. Это было видно не вчера и позавчера. Все, кто имел возможность с ними общаться, несмотря на все заверения в дружбе и лучшие намерения – уже после Крыма и Донбасса все понимали,

– заявил Зукин.

Украинец не понимает, как еще после такого Тарпищева может иметь членство Международного олимпийского комитета.

"Он считает, что так можно высказываться. Это не первое его высказывание в отношении женщин. Мне очень жаль, что такие заявления могут звучать. Но мы знаем, от кого они раздаются, весь мир должен делать все возможное, чтобы такие функционеры перестали находиться на ведущих ролях в спорте.

Кстати, это не просто президент, это действительно член Международного олимпийского комитета. Считаю, что это должно меняться, все должны иметь уважение. И это касается не только Элины Светолиной. А затыкать рот тем, кто имеет свое мнение – это не позиция сильного, это позиция слабого", – добавил украинец.

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