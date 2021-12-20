Це небо і земля, – Цимбал назвав головні відмінності між Кубком світу та IBU

Український біатлоніст Богдан Цимбал порівняв головні міжнародні старти з біатлону. Він розповів чим відрізняється Кубок світу та Кубок IBU.

"Навіть не знаю з чим це порівняти"

Цимбал не так давно виступає на змаганнях міжнародного рівня. Вперше Богдан дебютував на Кубку світу у 2020-му році.

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За словами спортсмена, Кубок світу та IBU суттєво відрізняються.

Це небо і земля. Навіть не знаю з чим це порівняти. В тому році я починав сезон з Кубку світу. Потім мене різко пропав хід, і все було дуже сумно. Складно було повернутися в хорошу форму. Коли я поїхав на Кубок IBU, то там я розслабився, не відчував тієї напруги, яка є на Кубку світу,

– сказав біатлоніст.

Богдан зазначає, що на змаганнях такого рівня відчувається більша напруга. Натомість на Кубку IBU все відбувається набагато легше.

"На таких змаганнях ти сам себе починаєш накручувати, бо усвідомлюєш масштаб цих стартів. Через це потім у тебе може не виходить щось. А на Кубку IBU все простіше, приїжджаєш, як до себе додому. А на Кубку світу ти в гостях. Якщо щось не виходить, то ти починаєш шукати проблеми в собі", – зазначив Цимбал.