У Джими один з найгірших показників стрільби за останні сезони
Тренер збірної України заявив, що завданням Джими в останніх гонках є вдало стріляти. Проте, на думку Велепця, Юлія має психологічні проблеми зі стрільбою.
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"Останні кілька гонок у неї завдання – стріляти. Вона говорила, що втомилась. Уже трохи є перебір із цими стартами, усього. Це корисно перед Олімпіадою, але вже не зараз. Говорили, що треба стріляти, але вона все зробила не так. Це просто психіка", – сказав Велепець.
Наставник жіночої команди зазначив, що Джима недопрацьовує на стрільбі та поговорить про це з нею.
Останній постріл лежачи, останній постріл лежачи, останній постріл стоячи та останні два постріли стоячи. Це не техніка, це незрозуміла стрільба. Просто психіка. Не знаю, треба поговорити з нею. Бо чотири влучання і – хиба, чотири влучання і – хиба… Це недопрацювання стрільби, як треба. Треба п'ять пострілів – і їхати. А не робити останній з гвинтівкою на спині,
– заявив словенець.
Велепець запевнив, що не переживає за швидкість Джими, але зазначив, що 28-е місце на фініші – це жахливо.
"Домовленість була така, що вона набирає темп і тримається в групі, де вона й була. Коли б ми сказали: "Треба бігти агресивно з першого метра", то треба швидко стріляти. Вона ж стріляла дуже повільно. Будемо говорити після гонки, бо 28-ме місце – це, авжеж, жахливо. Однак і потрапити в топ-30 – це вже немало", – резюмував тренер.
- За даними сайту ФБУ, у сезоні-2021/2022 влучність Джими під час стрільби складає 76%.
- У попередніх сезонах цей показник ніколи не опускався нижче, аніж 84%.
- Зокрема, у сезоні 2016/2017 влучність Юлії складала 84,1%. Найкраще Джима стріляла у сезоні-2014/2015 – влучність 88,5%.