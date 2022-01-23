У Джими один з найгірших показників стрільби за останні сезони

Тренер збірної України заявив, що завданням Джими в останніх гонках є вдало стріляти. Проте, на думку Велепця, Юлія має психологічні проблеми зі стрільбою.

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"Останні кілька гонок у неї завдання – стріляти. Вона говорила, що втомилась. Уже трохи є перебір із цими стартами, усього. Це корисно перед Олімпіадою, але вже не зараз. Говорили, що треба стріляти, але вона все зробила не так. Це просто психіка", – сказав Велепець.

Наставник жіночої команди зазначив, що Джима недопрацьовує на стрільбі та поговорить про це з нею.

Останній постріл лежачи, останній постріл лежачи, останній постріл стоячи та останні два постріли стоячи. Це не техніка, це незрозуміла стрільба. Просто психіка. Не знаю, треба поговорити з нею. Бо чотири влучання і – хиба, чотири влучання і – хиба… Це недопрацювання стрільби, як треба. Треба п'ять пострілів – і їхати. А не робити останній з гвинтівкою на спині,

– заявив словенець.

Велепець запевнив, що не переживає за швидкість Джими, але зазначив, що 28-е місце на фініші – це жахливо.

"Домовленість була така, що вона набирає темп і тримається в групі, де вона й була. Коли б ми сказали: "Треба бігти агресивно з першого метра", то треба швидко стріляти. Вона ж стріляла дуже повільно. Будемо говорити після гонки, бо 28-ме місце – це, авжеж, жахливо. Однак і потрапити в топ-30 – це вже немало", – резюмував тренер.