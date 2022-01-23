Провальна стрільба Джими

Сьомий етап Кубку світу завершився гонкою масовим стартом. До тридцятки найкращих потрапила одна з українок.

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Юлія Джима стартувала під 22-м стартовим номером. Українці вдалося пробитися до елітної гонки завдяки першій квоті.

Важкий початок був для української біатлоністки. Юлії відправилася на одне штрафне коло.

Білоруска Ганна Сола натомість виборола собі лідерство. Після виходу з біатлонного стадіону українка стала 23-ю, а відставання від першого місця складало понад 30 секунд.

Перед підходом до другого вогневого рубежу лідери дещо змінилися. Першу позицію ділили між собою росіянки.

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Після другої "лежки" Джима знову відправилася на одне штрафне коло. Українка ще погіршила свою позицію, опустившись на 26-те місце.

Також змінилися і лідери на дистанції. Після виходу зі стрільбища француженка Жулья Сімон гарантувала собі першість. Та відірватися їй далеко не вдалося, оскільки близько десяти спортсменок розташувалися в одному пелетоні.

"Стійка" виявилася для українки теж не надто вдалою. Юлія припустилася аналогічної помилки та відправилася на штрафне коло. Біатлоністка трималася у топ-25.

Боротьба за лідерство

Проте цікава боротьба точилася за лідерство. Після третьої стрільби біатлоністкам знову не вдалося відірватися одне від одної.

Лідерство перехопила норвежка Тіріль Екхофф, проте майже в "одні ноги" за нею слідували дві француженки: Анаїс Шевальє-Буше та Жустін Бреза. З відставанням у п'ять секунд слідувала італійка Доротея Вірер.

На останній стрільбі Джима схибила відразу два рази. Невтішна стрільба ще нижче опустила біатлоністку.

На вболівальників чикало неймовірна боротьба на останньому колі. Шевальє-Буше та Вірер майже одночасно вийшли з біатлонного стадіону. Навряд чи можна було б передбачити, що італійка активно включиться в боротьбу за "золото".

Французькій спортсменці не вдалося втримати другу позицію у боротьбі з білорускою Дінарою Алімбековою. Представниця Білорусі ледь не випередила італійку.

А Юлія Джима фінішувала на 28- позиції.

Результати жіночого мас-старту в Антгольці

1. Доротея Вірер (Італія, 1+1+0+0) 35:58.7

2. Дінара Алімбекова (Білорусь, 0+0+1+0) +3.7

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 1+0+0+0) +11.6

...

28. Юлія Джима (Україна, 1+1+1+2) +3:17.0