У Джимы один из худших показателей стрельбы за последние сезоны

Тренер сборной Украины заявил, что задачей Джимы в последних гонках является удачная стрельба. Однако, по мнению Велепца, Юлия имеет психологические проблемы со стрельбой.

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"Последние несколько гонок у нее задача – стрелять. Она говорила, что устала. Уже немного есть перебор с этими стартами, всего. Это полезно перед Олимпиадой, но уже не сейчас. Говорили, что надо стрелять, но она все сделала не так. Это просто психика", – сказал Велепец.

Наставник женской команды отметил, что Джима недорабатывает на стрельбе, и поговорит об этом с ней.

Последний выстрел лежа, последний выстрел лежа, последний выстрел стоя и последние два выстрела стоя. Это не техника, это непонятная стрельба. Просто психика. Не знаю, надо поговорить с ней. Потому что четыре попадания и – промах, четыре попадания и – промах ... это недоработка стрельбы, как надо. Надо пять выстрелов – и ехать. А не делать последний с винтовкой на спине,

– заявил словенец.

Велепец заверил, что не переживает за скорость Джимы, но отметил, что 28-е место на финише – это ужасно.

"Договоренность была такова, что она набирает темп и держится в группе, где она и была. Если бы мы сказали: "Надо бежать агрессивно с первого метра", то надо быстро стрелять. Она же стреляла очень медленно. Будем говорить после гонки, потому что 28-е место – это, конечно, ужасно. Однако и попасть в топ-30 – это уже немало", – резюмировал тренер.