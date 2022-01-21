Наразі на два місця в команді претендують одразу три спортсменки – Дарія Блашко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Водночас тренер збірної наголосив на тому, що кожна з біатлоністок братиме участь у гонках етапу Кубка світу з окремим завданням, а ключову роль гратиме стрільба.
До слова Треба брати лише найкращих, – Велепець розповів про склад команди на Олімпіаду-2022
Чому ще невизначений склад? Тому що треба вирішити спочатку нам, тренерам, розібратися. Перевірити дівчат, яким не давали шансів, оскільки вони хворіли. Ще не вирішили. Хочемо мати на Олімпіаді п'ять здорових бійців, тому ще це питання маємо закрити. Давайте дочекаємося завтра-післязавтра. І тоді чітко скажемо, хто поїде",
– сказав він.
Про склад на Олімпіаду:
"Три дівчини [знаходяться під питанням]. Переговоримо з тренерами, і потім скажемо. Так, [Петренко, Блашко і Меркушина] поки що не на Олімпіаді".
Олімпійська збірна України: що відомо
- До олімпійської жіночої команди вже відібрались Валентина Семеренко, Юлія Джима та Олена Білосюк. Два місця ще залишаються вакантними. Водночас у чоловічій команді тренерський штаб уже визначився зі складом.
- Етап Кубка світу в Антгольці – останній перед Олімпійськими іграми в Пекіні. Гонки в Італії проходитимуть до 23 січня включно.
- Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.
- Україна може заявити на Олімпіаду-2022 по п'ять спортсменів, водночас в особистих гонках (індивідуальна та спринт) стартувати може лише по чотири біатлоністи. Відповідно, хтось один залишатиметься запасним.