Це не дуже велика ціна, – Бєсєдін розповів про жахливу травму на Євро-2020 та розмову зі шведом

Нападник збірної України Артем Бєсєдін зазнав моторошної травми в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Гравець Швеції Маркус Даніельссон жорстко в'їхав у ногу Бєсєдіна, через що українець досі відновлюється.

Бєсєдін: Ноги ніколи не прибирав і не збираюся прибирати

Форвард Динамо розповів, що вже ходить без милиць та працює за індивідуальною програмою. Проте Артем не став називати терміни свого відновлення. Ймовірно, що у 2021 році футболіст не зіграє.

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Бєсєдін заявив, що його травма – не дуже велика ціна у контексті того, що Швеція залишилася у меншості й збірна України вирвала перемогу завдяки голу Артема Довбика.

Травма в матчі зі Швецією? Думаю, це не дуже велика ціна. Якби я знав, що не отримаю травму й ми б не пройшли, було б легше. Розумію, що якоюсь мірою я допоміг,

– сказав нападник.

Разом з тим, Артем припустив, що ніхто не знає, як би завершився матч, якби він не травмувався.

"А раптом, якби не отримав травму, ми забили б ще два після цього. Може бути по-різному. Так, гравець отримав червону картку, суперник грав удесятьох. Одному Богу відомо, як би все було. Вважаю, що так повинно було статися. Так вийшло, що я потрапив. Я ні про що не шкодую, це футбол. Ноги ніколи не прибирав і не збираюся прибирати, навіть після такої травми. Це спорт, тим паче тобі платять за нього гроші", – заявив Бєсєдін.

Бєсєдін сказав шведу їхати додому

25-річний футболіст збірної України розповів, що після того, як його вивели за межі поля, він сидів біля тренерів. Бєсєдін зізнався, що всередині нього була порожнеча.

Але було б сумніше, якби ми при цьому вилетіли. Добре, що так. Я ні про що не шкодую,

– сказав Артем.

Бєсєдін розповів, що Маркус Даніельссон прийшов після матчу та перепросив. Відповідь українця була лаконічна.

"Я йому сказав, щоб вони збиралися і їхали додому", – розповів нападник.

Гравець Динамо зазначив, що він не герой поєдинку зі Швецією. На його думку, це звання належить автору переможного голу Довбику.

"Головний герой того матчу – Довбик, він забив вирішальний м’яч. Хтось допоміг як я, а хтось – як Довбик. Ми робимо спільну справу. Я не герой, це перебільшення і збіг обставин. Уже не думаю про цю ситуацію, я все передумав, у мене є інші цілі", – резюмував Бєсєдін.

Після перемоги над Швецією збірна України вперше в історії зіграла у чвертьфіналі чемпіонату Європи. Українська команда розгромно програла фіналісту Євро-2020 – Англії.