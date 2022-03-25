Це не та допомога, яка нам потрібна, – Срна розкритикував керівництво європейських ліг

Директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна розповів про ситуацію з переходами гравців з УПЛ до інших чемпіонатів.

Срна розчарований відмовою деяких провідних ліг реєструвати "гравців-біженців" з чемпіонату України посеред сезону.

Дивіться також Жест підтримки: українські діти відвідали тренування Барселони – позитивні фото

"УЄФА та ФІФА захищають нас, але Англія не відкрила трансферне вікно для реєстрації гравців, Італія та Німеччина – також. Це не спосіб допомогти українським гравцям. До сьогоднішнього дня допомагали лише УЄФА та ФІФА, Англія не допомагала.

Який сенс відкривати трансферне вікно, якщо деякі асоціації та ліги, зокрема Прем'єр-ліга, не дозволяють реєструвати гравців? Це не має жодного сенсу. Це не та допомога, яка нам потрібна", – заявив він.

Що відомо про спецальний дозвіл від ФІФА та УЄФА