Це меседж усім футболістам академії, – гендиректор Шахтаря про переїзд українця у Росію

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував трансфер українського захисника Марка Мампассі. Наприкінці 2021 року Мампассі підсилив російський Локомотив.

Палкін: З погляду роботи академії, це серйозний крок уперед

Палкін заявив, що Шахтар готовий відпускати своїх футболістів в інші клуби, якщо вони не мають шансу потрапити до основного складу.

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Гендиректор донеччан додав, що "гірники" готові продавати своїх футболістів, якщо отримуватимуть хороші пропозиції.

Мені здається, це є меседж усім футболістам академії. У нас не золота клітка, і якщо є нормальні пропозиції, то вони матимуть шанс спробувати себе в інших чемпіонатах. Якщо раптом немає можливості потрапити до першої команди, ми даємо спробувати себе в інших клубах. З погляду роботи академії, це серйозний крок уперед,

– вважає Палкін.

Варте уваги Готовий виступати за збірну України, – ексзахисник Шахтаря, який перейшов у чемпіонат Росії