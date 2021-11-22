Це лише початок, – Шевченко оцінив свій дебютний матч на чолі Дженоа

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко поділився враженнями після дебютного матчу проти Роми. Український фахівець позитивно налаштований на подальшу роботу в Італії попри поразку.

Шевченко: В останні 10 хвилин у нас закінчилися сили

За словами Шевченка, для "грифонів" це був дійсно складний поєдинок. Головною проблемою була відсутність основних гравців команди.

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Український фахівець запевнив, що у медичному штабі клубу наразі не можуть сказати, коли саме розпочнуть тренування відсутні футболісти.

Я знав, що це буде дуже складний матч, нам не вистачало багатьох гравців, інші були не в найкращій формі. Думаю, що хлопці виклалися на всі сто, але в останні 10 хвилин у нас закінчилися сили. Я бачив зосередженість та організованість,

– сказав Шевченко.

Наставник Дженоа назвав ключові аспекти, яких бракувало команді.

"У грі з Ромою я бачив згуртованість та єдність, гравці тримали суперника у напрузі та боролися за кожен м'яч. Чого нам не вистачало, то це вміння контролювати гру, нам треба дати щось більше, особливо при просуванні вперед, так ми могли б створити більше гольових можливостей", – заявив екснаставник збірної України.

Попри поразку у матчі Шевченко налаштований позитивно, він сподівається на кращі виступи своєї команди.

"Це лише початок, нам потрібно багато покращити, і ми це розуміємо. Я думаю, що з урахуванням наявних у нашому розпорядженні гравців та їхніх характеристик лінія оборони з трьох осіб — найкращий варіант, побачимо, що буде далі", – підсумував Андрій Шевченко.

Дебют Шевченка у Дженоа