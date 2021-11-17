Це лише 50% справи, – футболісти збірної України прокоментували вихід в плей-офф

Збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Бущан: Ми виконали завдання мінімум

Гравці національної команди поділилися своїми емоціями після завершення непростого поєдинку у Зениці.

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Голкіпер збірної України Георгій Бущан наголосив, що всі гравці національної команди готувалися до гри з боснійцями та були налаштовані на перемогу.

Ми виконали завдання мінімум. Якщо оглядатися назад, якби вдало склалася гра у Києві, здолали б казахів та фінів – ми б вийшли з першого місця. Плей-офф? Будемо чекати на жеребкування. Не будемо сильно радіти, оскільки там залишилися дуже сильні команди,

– сказав Бущан.

Зінченко: Дякуємо Франції, що також не підвели

Автор першого забитого м'яча у ворота Боснії і Герцеговини Олександр Зінченко подякував також французам, що "не підвели". Також футболіст розповів про сильні сторони суперників та зазначив, що у боснійців організована команда, яка володіє простором та добре користується м'ячем.

"Ми на половині шляху, весною нас очікують неймовірно складні матчі плей-офф. Поле не зовсім дозволяло грати у наш футбол. Були помилки за звичайних ситуацій", – стверджує Зінченко.

Також Олександр згадав неймовірний сейв Бущана наприкінці першого тайму, він запевняє, що цей момент був одним із ключових у матчі, а також він змусив команду рухатися далі.

Дякуємо Георгію Бущану за сейв у першому таймі. Він у мене був перед очима, чесно кажучи, я вже думав, що м'яч летить у ворота, але він здійснив щось неймовірне. Те, як він провів чемпіонат Європи, і його відношення до справи, викликають лише повагу,

– наголосив Олександр.

Джокер збірної України

Артем Довбик у матчі проти боснійців вийшов на заміну у другому таймі та забив м'яч у ворота боснійців. Футболіст зазначив, що національній команді вдалося провести хорошу гру, проте радіти ще зарано.

Усі стрибають та радіють у роздягальні, але розуміють, що це лише 50% справи, шляху, до якого ми рухаємося, – запевняє Довбик.

Також Артем пояснює другий забитий м'яч у ворота суперників впевненістю та стабільною ігровою практикою.

"Ключові голи за збірну? Не знаю, якось так виходить, що виходжу на поле у відповідальний момент. Так можна сказати, як джокер, добре, що такі гравці є", – підсумував гравець збірної.

"Синьо-жовті" вийшли у плей-офф відбору на ЧС-2022. Важливим у цьому став фактор поразки Фінляндії у матчі з Францією, який відбувся паралельно.

24-29 березня відбудуться матчі плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Для того, щоб пройти на турнір, Україні потрібно обіграти двох суперників.

Суперники національної команди визначаться за підсумками жеребкування, що відбудеться 26 листопада.