Це гравці високого рівня, – тренер Шотландії оцінив футболістів гру збірної України

1 червня національна команда зіграє у відбірковому матчі плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії. Підопічні Олександра Петракова готуються до важливого поєдинку у Словенії.

Кларк: Це технічно здібна команда

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився очікуваннями від матчу з Україною. Він високо оцінив гру українців.

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"Це дійсно хороша команда, вони мені подобаються. Україна грає на перемогу. Вони віддають перевагу футболу першим номером. Я не думаю, що вони приїдуть і сядуть у захист, навпаки.

‎Українці добре діють як в переході до атаки, так і в переході, коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно здібна команда.

У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками, або стандартно в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але й вони не знають про наш план", – зазначив фахівець.

Стів Кларк проаналізував гру Динамо та Шахтаря. Він запевнив, що українські футболісти перебувають на хорошому професійному рівні.

Шахтар переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, Динамо виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати. ‎‎Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди залучені на дуже хорошому рівні,

– додав наставник Шотландії.

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