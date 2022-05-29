Це гравці високого рівня, – тренер Шотландії оцінив футболістів гру збірної України
Джерело:The National
1 червня національна команда зіграє у відбірковому матчі плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії. Підопічні Олександра Петракова готуються до важливого поєдинку у Словенії.
Кларк: Це технічно здібна команда
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився очікуваннями від матчу з Україною. Він високо оцінив гру українців.
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"Це дійсно хороша команда, вони мені подобаються. Україна грає на перемогу. Вони віддають перевагу футболу першим номером. Я не думаю, що вони приїдуть і сядуть у захист, навпаки.
Українці добре діють як в переході до атаки, так і в переході, коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно здібна команда.
У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками, або стандартно в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але й вони не знають про наш план", – зазначив фахівець.
Стів Кларк проаналізував гру Динамо та Шахтаря. Він запевнив, що українські футболісти перебувають на хорошому професійному рівні.
Шахтар переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, Динамо виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати. Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди залучені на дуже хорошому рівні,
– додав наставник Шотландії.
Підготовка збірної України
- Підопічні Олександра Петракова на початку травня прибули до Словенії, аби розпочати підготовку до відбіркового матчу плей-офф чемпіонату світу-2022 та червневих матчів Ліги націй.
- "Синьо-жовті" зіграли три спаринги у рамках підготовки.
- У першому товариському матчі суперником українців була Боруссія Менхенгладбах. Гра закінчилася впевненою перемогою національної команди – 1:2.
- Другий товариський матч українці провели з італійською Емполі, де також здобули перемогу – 1:3. А от гра з хорватською Рієкою закінчилася мировою – 1:1.
- 26 травня команда провела двосторонню гру. Матч був наближеним до офіційного, гравці дотрималися всіх почестей. Поєдинок завершився мировою – 1:1.