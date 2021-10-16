Це фейк, – у Спартаку відреагували на інформацію про перехід захисника збірної України з Шахтаря
Джерело:Спорт-Экспресс
В інтернеті набирає популярності інформація про те, що захисник юнацької збірної України Марк Мампассі підписав контракт з московським Спартаком. У російському клубі це назвали фейком.
Інформацію з посиланням на власні джерела поширив журналіст Євген Кузьменко в телеграмі. За його даними, Спартак заплатив за 18-літнього захисника 3 мільйони євро, а сам перехід має відбутися під час найближчого трансферного вікна взимку.
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У російському клубі на цю інформацію відповіли коротко – "це фейк."
Варто відзначити, що зараз Мампассі виступає в оренді за Маріуполь. Він зіграв у семи матчах за азовську команду. Також в цьому році він відіграв у трьох матчах на збірну України U-19.