За польску Термаліку Путівцев виступає з лютого 2016 року, куди перебрався з харківського металіста вільним агентом. За цей час він зіграв за команду 179 матчів, забивши 12 голів. Захисник не покинув клуб навіть тоді, коли команда вилетіла в нижчий дивізіон.

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15 жовтня 2021 року на сайті клубу було офіційно повідомлено, що Путівцев отримав польське громадянство.

Варто додати, що в гравця в активі є матч за національну збірну України. 24 березня 2016 року він зіграв у товариському матчі проти збірної Кіпру.

Найвідомішим українським футболістом, який отримав польське громадянство, є Тарас Романчук. Уродженець Ковеля у 2013 році перебрався до чемпіонату Польщі, а в 2017 році подав документи на отримання польського громадянства. У 2018 році він його отримав і навіть зіграв за збірну Польщі в товариському матчі.