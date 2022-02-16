Медаль 33-річного Абраменка стала для "синьо-жовтої" команди першою на поточних змаганнях у столиці Китаю. Завдяки цій нагороді українська збірна зараз посідає 23 місце в медальному заліку Олімпіади-2022.
До слова Абраменко влітку замислювався про завершення кар'єри, – тренер призера Олімпіади
Після довгоочікуваної медалі українського фристайліста дзвінки його батькові Володимиру Абраменку посипалися один за одним. Ось що сказав Абраменко-старший про медаль свого сина:
Ця срібна медаль – на вагу золота. Саша казав, що їде за медаллю у командних змаганнях. Але ковід втрутився і все зіпсував, завадив виступити команді. Син був вкрай розчарованим. Сильно нервувався і так далі. Ми зуміли його заспокоїти. Та й він сам молодець – справжній боєць, налаштувався. І зараз видав те, що видав.
"Ви ж бачили, якими були конкуренти. Всі – сильні, всі – підготовані. Особливо – у топ-шістці. На перший план вийшла психологія. Саша зумів впоратися з емоціями, налаштуватися на стрибок. Можливо, вийшло не настільки якісно, як того б йому хотілося, але я скажу, що всі люди – не залізні", – заявив Володимир Абраменко.
Що відомо про досягнення Олександра Абраменка
- На Олімпіаді-2022 у Пекіні Абраменко став другим у змаганнях з лижної акробатики. У великому фіналі Абраменко показав результат у 116,5 бала та програв 12,5 бала китайцю Ці Гуанпу
- На минулій Олімпіаді у Пхьончхані Абраменко завоював золоту нагороду. Ця медаль була єдиною для України на Іграх-2018.
- Після "срібла" у Пекіні Олександр став найуспішнішим українським олімпійцем та другим мультимедалістом в її історії на Зимових Олімпіадах.