Медаль 33-річного Абраменка стала для "синьо-жовтої" команди першою на поточних змаганнях у столиці Китаю. Завдяки цій нагороді українська збірна зараз посідає 23 місце в медальному заліку Олімпіади-2022.

До слова Абраменко влітку замислювався про завершення кар'єри, – тренер призера Олімпіади

Після довгоочікуваної медалі українського фристайліста дзвінки його батькові Володимиру Абраменку посипалися один за одним. Ось що сказав Абраменко-старший про медаль свого сина:

Ця срібна медаль – на вагу золота. Саша казав, що їде за медаллю у командних змаганнях. Але ковід втрутився і все зіпсував, завадив виступити команді. Син був вкрай розчарованим. Сильно нервувався і так далі. Ми зуміли його заспокоїти. Та й він сам молодець – справжній боєць, налаштувався. І зараз видав те, що видав.

"Ви ж бачили, якими були конкуренти. Всі – сильні, всі – підготовані. Особливо – у топ-шістці. На перший план вийшла психологія. Саша зумів впоратися з емоціями, налаштуватися на стрибок. Можливо, вийшло не настільки якісно, як того б йому хотілося, але я скажу, що всі люди – не залізні", – заявив Володимир Абраменко.

Що відомо про досягнення Олександра Абраменка