"Це було схоже на бокс із тінню": непереможний Невін про спаринг із Ломаченком
Непереможний чемпіон за версією WBA International у другій напівлегкій вазі Джон Джо Невін розповів про спаринги з українським боксером Василем Ломаченком. Він захоплюється фізичною формою українця.
Ірландець вважає, що Ломаченко один із найсильніших боксерів сучасності, цитує Boxing News 24.
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Це було схоже на бокс з тінню, настільки складно по ньому потрапити,
– заявив Невін.
Ломаченко дозволяє пробити лише тоді, коли готує атаку на суперника.
Він спарингує в 20-унцевих рукавичках, тоді як всі інші – в 14-16-унцевих.
За словами боксера, Ломаченко тренується з обтяжувачами на ногах і все одно залишається таким швидким, як і зазвичай, швидше будь-якого, з ким спарингує. Невіл неймовірно вражений роботою українця.
Хто такий Джон Джо Невін
- Невін – срібний призер Олімпіади 2012 року, яка відбувалась у Лондоні.
- Чемпіон Європи 2013 року у Мінську. У фіналі він переміг українського боксера Миколу Буценка.
- У 2014 році провів перший бій на професійному рингу.
- У листопаді 2019 року в бою проти Фредді Фонсека з Нікарагуа за очками завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона WBA у другій напівлегкій вазі.
- Боксер неодноразово мав сутички із поліцією.