Непобедимый чемпион по версии WBA International во втором полулегком весе Джон Джо Невин рассказал о спаррингах с украинским боксером Василием Ломаченко. Он восхищается физической формой украинца.

Ирландец считает, что Ломаченко один из сильнейших боксеров современности, цитирует Boxing News 24.

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Это было похоже на бокс с тенью, настолько сложно по нему попасть,

– заявил Невин.

Ломаченко позволяет пробить только тогда, когда готовит атаку на соперника.

Он спаррингует в 20-унцевих перчатках, тогда как все остальные – в 14-16-унцевих.

По словам боксера, Ломаченко тренируется с утяжелителями на ногах и все равно остается таким быстрым, как и обычно, скорее любого, с кем спаррингует. Невилл невероятно поражен работой украинца.

Кто такой Джон Джо Невин