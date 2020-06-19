"Это было похоже на бокс с тенью": непобедимый Невин о спарринге с Ломаченко
Непобедимый чемпион по версии WBA International во втором полулегком весе Джон Джо Невин рассказал о спаррингах с украинским боксером Василием Ломаченко. Он восхищается физической формой украинца.
Ирландец считает, что Ломаченко один из сильнейших боксеров современности, цитирует Boxing News 24.
Стоит прочитать "Ломаченко – старый лев в боксе": олимпийский чемпион Уорд об украинце
Это было похоже на бокс с тенью, настолько сложно по нему попасть,
– заявил Невин.
Ломаченко позволяет пробить только тогда, когда готовит атаку на соперника.
Он спаррингует в 20-унцевих перчатках, тогда как все остальные – в 14-16-унцевих.
По словам боксера, Ломаченко тренируется с утяжелителями на ногах и все равно остается таким быстрым, как и обычно, скорее любого, с кем спаррингует. Невилл невероятно поражен работой украинца.
Кто такой Джон Джо Невин
- Невин – серебряный призер Олимпиады 2012 года, которая проходила в Лондоне.
- Чемпион Европы 2013 года в Минске. В финале он победил украинского боксера Николая Буценко.
- В 2014 году провел первый бой на профессиональном ринге.
- В ноябре 2019 года в бою против Фредди Фонсека с Никарагуа по очкам завоевал вакантный титул интернационального чемпиона WBA во втором полулегком весе.
- Боксер неоднократно имел стычки с полицией.